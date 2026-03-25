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章冬梅获任命为国务院港澳办副主任

即时中国
更新时间：17:10 2026-03-25 HKT
发布时间：17:04 2026-03-25 HKT

官方今日（25日）公布，任命章冬梅（女）为国务院港澳事务办公室副主任；任命杨伟群为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室副主任。

现年58岁的章冬梅，北京市人，中国人民大学行政管理专业毕业，长期在北京市工作，曾任北京市东城区委宣传部部长、西城区委组织部部长、西城区政协主席等职。

杨伟群任中央政府驻澳门联络办公室副主任。
杨伟群任中央政府驻澳门联络办公室副主任。

2021年9月起，章冬梅出任北京市人力资源和社会保障局党组书记、局长；2023年10月任中华全国妇女联合会副主席、书记处书记，晋升为副部级，直至此番履新。

接任澳门中联办副主任的杨伟群现年58岁，此前长期在商务部工作，曾任商务部亚洲司司长、人事司司长，2023年任国家国际发展合作署副署长，直至此番履新。

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