高铁月台「烟民」惹众怒 乘客投诉竟获派口罩
更新时间：12:30 2026-03-25 HKT
发布时间：12:30 2026-03-25 HKT
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内地高铁的禁烟管理问题再次引起关注。一名女乘客近日搭乘由济南开往北京的高铁时，在月台排队期间，不满有男子于车门口公然吸烟，导致烟雾吹向其他乘客。该乘客投诉后，列车职员竟以派发口罩作为处理方式，令其倍感无奈，并促请当局应效法机场，实施更严格的全面禁烟措施。
乘务员管不了
事发于上周六（23日），杜姓女乘客准备登上G668次列车时，目睹一名男子站在车门口位置吸烟，浓烈二手烟直接飘向正在排队上车的乘客。杜女士与该名吸烟男子理论不果后，登车并透过座位上的二维码（QR Code）作出投诉。
据杜女士忆述，先后有两名列车乘务员前来处理。首名乘务员表示，他们的管辖范围仅限于车厢内部，月台上的事务应由车站管理，故无法处理在车外吸烟的行为。其后，第二名乘务员前来，并未对吸烟男子采取任何行动，反而向杜女士提供一个口罩。
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杜女士表示，虽然乘务员的态度良好，但对其处理手法感到十分无语。她认为，这种处理方式变相纵容了吸烟行为，未能从根本解决问题。她强烈建议，高铁及火车站应参照机场的严格标准，禁止携带打火机并实施全面禁烟，以保障所有乘客的健康及权益。
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