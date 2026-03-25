深圳莲花山公园｜风筝线成「隐形利刃」 7岁女童遭「割喉」留疤

深圳莲花山公园的风筝广场，一向是市民假日消遣的热点，惟看似纤细的风筝线，正成为悬在半空的「隐形利刃」，安全隐患堪忧。近日，一名7岁女童在公园玩乐期间，颈部惨遭风筝线割伤，留下一道长长的疤痕。事件引起社会广泛关注，园方已联同多个部门展开安全宣传活动，冀提升公众警觉。

意外频生：途人险「封喉」 汽车受扰

莲花山公园风筝广场每逢假日，各式风筝争相升空，场面热闹。然而，乐极生悲的意外屡见不鲜。今年3月16日，有家长在网上发文，指其7岁女儿于该处游玩时，颈部被一道突然出现的风筝线割伤，伤口深长，状甚恐怖，事后更留下一道蜈蚣状的永久疤痕。

相关新闻：深圳男骑车被风筝线勒喉受伤 洪湖公园：将配合警方调查

无独有偶，在上周末（3月23日），亦有风筝爱好者险些被他人的风筝线「割喉」。此外，早在今年1月，一辆行驶于公园邻近彩田路主干道的汽车，被断落的风筝线缠绕，司机需停车处理，一度引致交通挤塞。

不少市民在社交平台分享类似经历，指曾被风筝线割伤脸部或颈部，或目击他人受伤，情况令人忧虑。

相关新闻：印度国际风筝节｜一家三口骑车被风筝线缠上 飞出21米高架桥身亡

「空中鎅刀」肉眼难辨

看似柔软的风筝线，绷紧时威力惊人。消防部门曾进行模拟实验，发现绷紧的风筝线能轻易切开萝卜、苹果以至猪肉，其切割力媲美刀刃。

内媒《南方都市报》记者实地视察发现，广场上不少资深玩家使用专业级风筝，其配置的风筝线多为透明或浅色的尼龙线、凯夫拉（Kevlar）线，长度可达数百米。此类丝线极具韧性，一旦在空中拉直，肉眼难以察觉，对高速移动的途人、单车或车辆构成极大威胁，犹如一道「空中鎅刀」。

有市民建议，鉴于意外频发，园方应重新评估广场选址的长远安全性，或考虑加装防护网、调整布局等物理措施，以减低潜在风险。

园方：加强宣传教育 吁用萤光色线

为应对安全隐患，莲花山公园管理处已于3月22日，联合莲花街道办事处及深圳市风筝协会，邀请专业教练举办安全宣传活动。透过实物演示风筝线的潜在危险性，并派发《安全放飞指南》。

此外，园方亦利用场内的LED屏幕，滚动播放相关意外案例及安全提示，并鼓励市民改用颜色鲜艳的萤光风筝线，增加其可视度，以减低「隐形」风险，期望市民在享受放飞乐趣的同时，亦能保障自己与他人的安全。

