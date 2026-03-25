AI肖像权｜千万粉丝网红出售 真人授权AI出演短剧

人工智能浪潮席卷各行各业，真人演员的「数字分身」正式成为交易，由「真人演员授权、AI出演」的新模式正在内地短剧圈成为现实。近日，重庆聿潇传媒公司签约6名AI演员，包含千万粉丝网红韩安冉等。6人将提供自己的肖像、声音、动态数据生成「数字人分身」，用于拍摄短剧并分享版权收益。韩安冉调侃称，自己的数字人演技肯定超越自己，「万一演成影后，不知是谁来领奖」。

演成影后不知谁领奖

影视制作公司「聿潇传媒」官方微博3月20日晚宣布，已签约韩安冉、徐志滨、陈慧智、赵承昊等6名AI演员。其中韩安冉、徐志滨为知名网红，全网粉丝数分别高达1000万和500万，其余大部分为新晋演员。官方指出，这些演员是以「真人形象建模」方式入驻，其AI数字人分身将用于未来的影视内容制作，「（公司）绝对尊重肖像版权，请大家期待作品」。

制作公司签6名AI演员

事件引发广泛关注。昨日，韩安冉在直播间回应称，自己只给了公司一部剧的授权，「我的AI数字人好像去演武则天了，她演技肯定比我好，万一数字人演成影后，都不知道是我的数字人去领奖还是我去领奖」。

不少网友也感慨道，对网红和演员而言，这无疑是条颜值、流量变现的科技新赛道，「娱乐圈赚钱越来越容易了」，亦有人担忧公司可能擅自使用优秀演员的表演数据，提醒「别偷偷用其他人的演技模型」。

流量变现科技新赛道

聿潇娱乐项目制片人向《新京报》披露，公司现已陆续启动多个AI定制剧项目，部分演员已确定，后续将继续进行AI演员选角。对于AI与真人形象融合的趋势，他认为行业将进入「人机协同创作」阶段，「我们的初心不是取代真人演员，而是给演员打开另一个平行宇宙——AI演员可以去演真人不太好挑战的角色，比如奇幻生物。」

针对这一新兴授权机制，北京律师刘竞指出，AI剧要实现更规范、更高品质发展，仍需补齐多项制度空白。比如要规范授权规则，明确授权内容、最长时间、使用场景边界；明确侵权赔偿标准，厘清制作方、平台、工具提供方责任，避免推诿；完善数字人格权配套规则，确认演员享有一定条件下撤回授权的权利等。