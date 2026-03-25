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日自卫队员强闯中国使馆 京专家：不应视为个案

即时中国
更新时间：00:03 2026-03-25 HKT
发布时间：00:03 2026-03-25 HKT

24日上午，一名自称为日本自卫队现役官员的日本男子翻墙强行闯入中国驻日大使馆，持刀威胁要以「神的名义」杀死中国外交人员。中国国际问题研究院美国研究所副所长苏晓晖向上海澎湃新闻指出，该事件的发生并非绝对偶然。事件背后反映的是日本国内右倾化的持续加剧，尤其是首相高市早苗执政后，其政策导向对日本国内社会产生的深刻影响。

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涉案者有明确目的性

苏晓晖表示，根据目前掌握的细节来看，闯入者是日本现役自卫队人员，其闯入后的行为以及事后供词均指向他是有明确目的性，刻意采取的一系列行动。「因此，不应将该事件简单视为孤立个案，而是要清晰看到日本右翼、极右翼思潮，正对中日关系包括日本自身造成深刻影响。」

报道称，近段时间以来，日本加速推进「再军事化」，2026财年防卫预算突破9万亿日元，提前实现GDP占比2%的目标，重点投向远程打击、无人作战等进攻性领域；计划修订「安保三文件」，废除武器出口限制，甚至为允许向交战国家出口致命武器留下余地；拟征收「防卫特别所得税」、成立「国家情报局」，加速打造「新型军工复合体」......给地区安全制造诸多不稳定因素。

日本右翼思潮煽动非理性情绪

苏晓晖指出，日本右翼思潮的危害性在于煽动非理性情绪，刻意制造仇恨、激化矛盾，这会进一步推高两国关系的风险隐患。「若任由右翼思潮持续蔓延、侵蚀中日两国关系根基，日本加速右倾的态势势必引发更危险的举动」。

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