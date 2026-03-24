网传教研名师张雪峰跑步时猝逝 个人微博变黑白

24日下午，内地知名教育博主张雪峰「心脏骤停正在苏州抢救」的消息，在多个社交平台上流传发酵。目前其本人、家属及公司官方账号均未对此事发布正式通报或辟谣声明，助理和公司合伙人均表示「暂时无可奉告」。张雪峰是内地高考志愿填报界的顶流、考研名师，全网一度坐拥超6000万粉丝。

网传消息指，张雪峰疑似在自家跑步机上锻炼时突发心脏骤停，被送往苏州市独墅湖医院急救。传闻发酵初期，张雪峰旗下「峰学蔚来」等多个直播间原本在按计划正常开播，傍晚时分其旗下账号所有直播突然终止，下播前主播未作出任何解释。

张雪峰经常讲解高校就业前景等问题。

内媒「荔枝新闻」致电张雪峰助理万霞，后者回应称自己人正在成都，「不太清楚此事」。张雪峰公司合伙人回应「潇湘晨报」时也仅称「暂时无可奉告」。张雪峰朋友圈显示，他最近一次发布内容是在3月22日，当天他打卡跑步7公里，3月累计跑步72公里。

全网粉丝超6000万

现年41岁的张雪峰，本名张子彪，出生于黑龙江省齐齐哈尔市，本科就读于郑州大学给排水工程专业。毕业后他加入考研培训机构，凭借一口东北口音、犀利直白的讲课风格，逐渐成为内地教育领域最具争议和最具影响力的网红之一。

张雪峰的微博已变为黑白。

张雪峰最常被支持者称道的贡献，在于他一定程度上「帮助普通家庭抹平了资讯差」。他在直播中，用接地气的语言清晰讲解了高校就业前景、城市差异和专业前景，并屡次强调「选择比努力更重要」「普通家庭要优先就业稳定」，同时强烈推荐计算机、临床医学、电气等他认为相对好就业的方向，「劝退」小语种等相对难就业的专业。

但批评声音同样强烈。比如他曾在劝考生报志愿时说，「要是我的孩子要学新闻，我就把他腿打断」「从中国本科专业目录里闭著眼睛摸一个都比新闻好」，相关言论引发网络骂战。

去年「九三阅兵」当天，张雪峰再次激动扬言，若大陆攻打台湾，他个人至少捐5000万人民币，公司整体至少捐款1亿元。相关片段在网上疯传，9月24日下午，其全平台个人账号被同步禁止新用户关注。去年12月，张雪峰抖音再度被封，网信办指其「在直播中长期使用污言秽语」。