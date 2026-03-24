上海迪士尼︱「米妮蒸包」卖¥70掀热议 网民：镶金？
更新时间：18:58 2026-03-24 HKT
发布时间：18:58 2026-03-24 HKT
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到游客区或主题公园，食物价钱都相应比市面昂贵。近日，有游客在上海迪士尼乐园内购买了一款标价为70元（人民币‧下同）的「米妮蒸包」，随即引发网络热议。据网民贴出购买影片显示，该款包点为米妮卡通造型，每个包子旁搭配有一些薯片。
不少消费者认为，70元的定价远超普通包子，甚至高于高档茶餐厅的点心价格，有网民调侃：「镶金包子」、「不愧是迪士尼，包子都这么有魔法」。
但亦有网民提出相反意见，认为该价格是在为IP造型买单，「在迪士尼吃的不仅是食物，更是氛围和沉浸感。」
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内地「大象新闻」周二（24日）报道，记上海迪士尼乐园工作人员表示，食物为上海迪士尼乐园十周年限定套餐中的一款，包含一个米妮造型的包点和少量薯片，「这个价格是乐园统一定价。若认为定价过高，将会把您的建议内部反馈给定价部门。」
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