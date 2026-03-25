低俗性暗示？｜面包连锁店即弃手套包装似安全套 店家现「罗生门」回应

内地知名连锁烘焙店「南洋大师傅」，近日因其一款即弃手套的包装设计，在网上引发轩然大波。有网民发帖指控，该款手套的包装不论外形或字眼，均与安全套（避孕套）极为相似，涉嫌利用低俗的「性暗示」作招徕。事件迅速发酵，惟品牌方在回应传媒查询时，却出现两种截然不同的说法，令事件陷入「罗生门」。

字体大小惹遐想

据网上流传图片显示，引起争议的即弃手套包装设计为一款方形独立包装，与市面上的安全套包装十分相似。包装上印有「友情提示：记得带手套」的字样，但设计师却刻意将「手」字缩小，并将「套」字放大并置中，其暗示意味不言而喻。

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帖文引发网民热议，不少人炮轰设计。「其实我不明白的是，为什么很简单的一次性手套，它的包装外形设计成和避孕套一模一样？」、「完全可以换个包装，做成长条或者别的形态。」大批网民批评品牌为求「出位」而「踩界」，手法低俗，有损品牌形象。

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热线回应：称来不及回收

内地传媒根据包装上提供的电话号码致电查询，接听电话的陈姓职员表示，该热线为「南洋大师傅」的招商热线。他对包装引发的争议表示歉意，并承认已收到大量加盟商反映此问题正在网上发酵。

该职员更表示：「因为很多手套已经发下去了，回收也来不及，我们在加急处理。」此番言论，似乎间接承认该款具争议性的包装，确由品牌方所生产及派发。

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总部反指遭恶意中伤

然而，当传媒其后联络到「南洋大师傅」的母公司「宁波金之秘科技有限公司」时，却得到了截然不同的答案。一名林姓值班人员坚称，品牌方的正品门市绝无出现过此类包装。

他强调：「我们（正品）手套上写的是『快乐高能』，连手套的『套』字，都没有写在上面。」他否认公司总部曾生产过网上流传的该款手套，并推测事件可能涉及「恶意竞争」。他表示，会将情况上报予公司领导层作进一步核实。

由于品牌方的两个不同部门，就同一事件给出了完全矛盾的回应，令外界对事件的真相更感困惑。究竟是品牌内部管理混乱，还是真如总部所言，是遭到恶意中伤，目前仍有待进一步厘清。