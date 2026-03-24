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四川发现世界第二大轻稀土矿 现代高端工业不可或缺

即时中国
更新时间：14:41 2026-03-24 HKT
发布时间：14:41 2026-03-24 HKT

自然资源部消息称，中国新一轮找矿突破战略行动取得新成果。在四川省冕宁县牦牛坪矿区，发现世界第二大轻稀土矿。

据介绍，在当地稀土矿资源储量核实勘查项目中，发现新增资源量为966.56万吨的稀土氧化物，增储超过300%，是全球在产稀土矿山资源储量世界第二。稀土氧化物广泛应用于磁性材料、荧光材料等领域，是现代工业、高端制造不可或缺的元素。

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稀土相关物项具有军民两用属性，是国家战略资源。 新华社
稀土相关物项具有军民两用属性，是国家战略资源。 新华社

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除了稀土氧化物，该矿区还发现新增伴生资源萤石2713.5万吨、重晶石3722.8万吨，均达到超大型规模。

极目新闻引述专家称，牦牛坪萤石、重晶石均为稀土矿伴生矿产。萤石又称氟石，主要成分是氟化钙，作为不可再生资源，萤石是工业氟元素的来源，对新兴产业、未来产业至关重要。

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