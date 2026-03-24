港珠澳大桥｜走私集团深夜闯关 4男女「人肉运碟」被识破｜有片

港珠澳大桥珠海口岸日前上演一幕「人肉运碟」走私案。拱北海关关员于本月4日凌晨，凭著锐利的观察力，连续查获四名男女利用身体绑藏方式，企图走私大批电子游戏光碟及游戏卡入境，合共起出2,150件，涉案四人为同一走私集团成员。

男女分批闯关 步姿僵硬惹疑

事发于3月4日凌晨约1时，港珠澳大桥海关关员在珠海公路口岸的入境随车旅客验放厅执勤时，发现两名选择「绿色通道」（无申报通道）过关的男子神色紧张，步姿异常僵硬，遂将其截停作进一步检查。

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经查，关员分别在两名男子的腰腹及腿部等位置，发现用保鲜纸紧紧缠绕的大量游戏光碟与游戏卡，数量分别为584张及468张。

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集团式犯案 总值逾2000件

仅约20分钟后，关员在同一地点再以类似手法，截查另外两名形迹可疑的女子，并同样在二人身上起出分别568张及530张，以相同方式绑藏的走私游戏产品。

经现场关员盘问后，证实该四名涉案男女属同一走私集团。他们企图利用深夜时分，以化整为零、分散行动的方式，混杂在一般过境旅客当中蒙混过关，以逃避海关的监管，但最终仍难逃法网。