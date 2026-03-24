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西安「白牌车」㓥客不成 恼羞成怒开车撞人后逃逸｜有片

即时中国
更新时间：10:47 2026-03-24 HKT
发布时间：10:47 2026-03-24 HKT

西安市日前发生一宗涉及非法营运车辆（俗称「白牌车」）的严重冲突事件。一名「白牌车」司机因滥收车资与游客争执，竟在游客倚靠车头理论时，突然开车将其推行十多米撞倒并逃离现场。当地警方已介入调查，并对涉案司机采取刑事强制措施。

5公里路程索价77元 游客拒付爆争执

事主罗姓游客向内地传媒忆述，他与三名友人在3月20日晚于西安著名景点「大唐不夜城」附近，误登一辆亮著「空车」标志的私家车。他们原拟前往约5.6公里外的一间食店，惟上车后发现该车并无安装正规的计程表，司机仅以手机程式计价，且跳表速度异常地快。

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抵达目的地后，司机索取高达77元人民币的车资。罗先生一行人当即提出质疑，并向附近正规的士司机查询，得悉正常收费仅约20元。他们于是支付40元车资，但遭司机下车阻止离开，双方随即爆发激烈争执。

游客倚车头理论 司机竟开车撞人逃去

罗先生等人遂提出报警处理。司机一度情绪激动，其后虽改口称不再追究车资，但罗先生坚持要报警彻查，并要求司机出示营运证件。

不料，当司机返回车上后，在未有任何警示下，直接加速驶离。当时正倚靠在车头引擎盖上的罗先生，被车辆猛力向前推行十多米后，再被甩到路面受伤。他忆述，司机驾车冲撞及逃离时「没有丝毫犹豫」。

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警方列刑事案调查 涉非法营运另案处理

事发后，一名热心车主主动提供了其行车记录仪拍摄到的事发经过片段。罗先生随即报案，并往医院验伤。医院的诊断证明显示，他有轻度闭合性颅脑损伤，右足踝、双膝及左肘部等多处软组织亦有擦挫伤。

西安市公安局雁塔分局于22日发出通报，指52岁的钟姓男司机因车资问题与乘客发生争执，并在明知对方倚靠车头的情况下，仍强行驾车驶离，导致对方受伤，造成恶劣社会影响。警方已根据《刑法》相关规定，对钟某采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。至于其涉及的非法营运线索，则已转交相关部门跟进调查。
 

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