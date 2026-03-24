重病少女地铁吐血 脱衣抹净血迹感动全城

重庆一名身患重病的22岁女子，日前在搭乘地铁期间突然吐血，染污车厢地板。她其后竟拖著病弱之躯，毅然脱下自己的外套将血迹擦干。这一幕被同车乘客拍下并上传网络，其坚毅与公德心令无数网民为之动容。据悉，该女子名为胡心瑶，长年受罕见病折磨，事发当日更再次接获医院发出的病危通知书。

病躯虚弱坚持清理免碍他人

事发于3月23日，网上流传的影片显示，一名面色苍白的年轻女子虚弱地蹲在地板上，用一件白色外套仔细擦拭地上的血迹，期间因体力不支，不时需要稍作休息。

拍摄并发布影片的网民写道：「当时周围的乘客都被吓到，但女孩在身体极度不适的情况下，仍然坚持用自己的衣服清除地面的血迹，避免影响乘车环境。」事件曝光后，有网民认出片中主角是重庆市垫江县的重病患者胡心瑶。

男友病逝更添悲情

据内地媒体过往报道，胡心瑶于2018年确诊患上罕见的「ANCA相关性血管炎」，其后恶化为肾衰竭，需频繁进出医院。她长期受肺部感染、心力衰竭及消化道出血等多种并发症困扰，仅在2025年便收到数十张病危通知书。

胡心瑶的人生故事充满波折，她曾因病情严重，两度拒绝男友求婚。讵料，其男友去年却因重病不幸先她而去，临终前仍不忘托人转交5万元人民币，以助她治病。为感谢乡亲的资助，胡心瑶去年9月曾在家乡设宴，答谢村民的照顾，并嘱托乡亲在她身故后，能多加关照其年迈的父母。

相关新闻：川崎症｜罕见血管炎症 留意儿童出现相关症状

经济拮据难系统治疗

胡心瑶事后接受内地传媒访问时证实，片中人确是自己。她表示，近期病情加剧，因消化道出血，当日乘搭地铁前往医院输液途中，已预感会吐血，其后果然忍不住吐在车厢地板上。

「如果不处理，别人一踩，会把地板弄得很脏，也会沾到别人的鞋子上。」她忆述，当时手边没有纸巾，情急之下便脱下外套擦拭，未料会被拍下。她不无惋惜地说：「那是我最喜欢的一件衣服，但以后不能要了，血迹洗不掉。」

她透露，事发当日，她又在医院收到一张病危通知书，今年以来已收到十多张。由于父母年迈，曾任护士的她只能独力照顾自己。因经济困难，她无法住院接受系统性治疗，每次只能到急症科作应急处理。她希望能转到更好的医院求医，惟条件所限，暂时未能如愿。

