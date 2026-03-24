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姚晨「官宣」离婚惹议 官媒点名批评滥用权威词汇

即时中国
更新时间：09:42 2026-03-24 HKT
发布时间：09:41 2026-03-24 HKT

内地著名女星姚晨日前宣布离婚，并以「官宣」一词形容，引发舆论热议。官方媒体《人民网》近日发表评论文章，点名批评姚晨，指娱乐圈滥用具官方权威性的词汇，将明星私事包装成公共议题以博取网络流量。

斥将私事包装成「伪事件」

《人民网》该篇题为《三评「所谓官宣」之一》的文章指出，现时网络上频繁出现的「官宣」，多数并非关乎公众利益的事件，而是为制造舆论话题而刻意为之的「伪事件」。文章批评，此类操作披著「真实发生」的外衣，核心目的在于博取公众注意力，最终成为被刻意放大及消费的舆论产品。

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文章认为，更值得警惕的是「官宣」一词的语义被严重扭曲。该词本为党政机关、国家部门发布重要政务信息的专属公文用语，带有严肃、权威及正式的属性，如今却被肆意套用在明星婚恋、网红私生活及商业代言等私人领域，沦为部分群体放大个人声量、收割流量红利的工具。

点名姚晨浪费公共资源

文章直接点名姚晨离婚一事，指出离婚纯属个人私事，不属公众知情权范围，并无义务在社交平台公开，更不应借用「官宣」这一具有公共及权威性的词汇。

评论最后总结，此举刻意公开后引发网络热搜及舆论狂欢，令公众被动卷入流量的洪流之中，既浪费了公共资源，亦破坏了正常的资讯传播生态。

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