中国观察：AI重塑就业格局 摆上顶层议事日程

世界迈入人工智能时代，全球民众既亢奋又焦虑，不禁要问「我的工作会被AI取代吗？」但AI决不是洪水猛兽，而是可控、可善用的战略技术，只要防范好风险，就能抢抓机遇，创造新的职位及经济增长点。

近期，国务院副总理丁薛祥在全国高校毕业生就业创业工作视频会议上发表讲话，中央财办副主任韩文秀在中国发展高层论坛的发言，以及新华社「十五五」政论，三者均提到新一轮科技革命议题，清晰传递出中国官方已将AI冲击就业问题等正式摆上议程。

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人工智能时代来临，全球民众不禁要问「我的工作会被AI取代吗？」。美联社

丁薛祥在讲话中强调，毕业生就业是「家事国事」，要「全力稳定和扩大就业规模，坚持投资于物与投资于人紧密结合」，并特别指出，面对新一波科技革命到来，必须「加强就业能力培训和实习实训，帮助毕业生优化知识和技能结构」。

中国发展高层论坛年会前日于北京登场，韩文秀坦言，面临人工智能时代无所不在的冲击和渗透，官方将全方位加以应对。他说：「我们要顺势而为，全方位加以应对，坚持科技向善，促进高质量充分就业，优化收入分配结构，健全社会保障体系，促进社会公平正义，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。」

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新华社早前的「十五五」政论文章也提到就业挑战的严峻性，警示：「在新一轮科技革命和产业变革影响下，传统行业用工需求萎缩，结构性就业矛盾凸显；传统产业和新兴产业领域收入差距呈逐步拉大之势，对缩小收入差距提出新挑战。」

三者讲话相互呼应，彰显官方对AI就业冲击的全面认知与主动，也回应了社会对AI的集体焦虑。面对全球AI竞赛加速，科技自立自强已成为中国未来发展的必然方向，如何让AI革命真正造福全体人民，而非加剧分化、拉大差距，将是官方要考量的重要命题。

纪晓华

