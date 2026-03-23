湖北姐弟失散33载 南昌警助寻回感动重逢｜有片

一场跨越33年，交织著辛酸、悔疚与坚持的寻亲故事，今日（23日）在江西南昌迎来圆满结局。来自湖北仙桃的李林，在南昌铁路公安的协助下，终与失散多年的弟弟李鑫重逢。姐弟甫一见面，旋即相拥痛哭，场面感人。姐姐李林泣不成声，紧抱著弟弟哭喊：「姐姐对不起你，终于把你找回来了！」

母亲病逝父亲失踪 11岁姊独力养弟

现年44岁的李林，其人生可谓历尽坎坷。1993年，其母亲因癌病离世，父亲不堪打击，离家出走后音讯全无。年仅11岁的李林，被迫独力扛起照顾8岁弟弟李鑫的重担。两姐弟相依为命，靠捡拾废品变卖维生，生活极为艰苦。

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然而，厄运并未停止。1994年一个雨夜，姐弟俩为避雨误登上一辆巴士，意外去到陌生的湖北京山。饥饿的弟弟因哭闹，被一名陌生妇人以买面包为由拐走，自此人间蒸发。

弟弟的丢失，成为李林心中永远的痛。此后近30年，纵然她已结婚生子，在浙江成家立业，但从未放弃过寻找弟弟与父亲。她利用社交平台及网络直播等方式，一次次发布寻亲讯息，耗资近百万元，期间虽受尽质疑、嘲笑，甚至被虚假线索折磨，但寻亲的脚步从未停歇。其丈夫及夫家亦一直给予极大的精神与物质支持。

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人脸识别建奇功 警助寻回广东弟弟

皇天不负有心人，今年3月，李林终迎来喜讯。南昌铁路公安局南昌公安处的「寻亲神探」汪挺警官，透过人脸识别技术及DNA比对，成功在广东省锁定并找到了李鑫。

为了这次重逢，李林特意从浙江赶赴南昌，并准备了鲜花、蛋糕及一双10厘米高的高跟鞋，只为「能高一点，好好搂住弟弟的肩膀」。她亲手喂弟弟吃下第一口蛋糕，重温儿时姐姐用卖废品的钱为他买蛋糕的温馨回忆，弥补这33年来的遗憾。

据悉，李鑫将于明日（24日）随姐姐返回湖北仙桃故乡，重踏那片他们曾相依为命的土地。