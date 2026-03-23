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东方航空｜客机降落上海后机舱起火 乘客手机被座椅夹扁酿祸

即时中国
更新时间：15:30 2026-03-23 HKT
发布时间：15:30 2026-03-23 HKT

东方航空公司一架由北京飞往上海的内陆客机，昨晚（22日）在降落上海虹桥机场后，机舱内发生起火惊魂。事件证实是一名旅客的手机意外掉入座椅缝隙，受挤压后冒烟起火所致。机组人员在事发后迅速反应，即时将火扑灭，事件中无人受伤，航班运作及旅客行程未受影响。

落地滑行时传焦味 乘客惊呼「着火了」

涉事航班为东航MU5128，于昨晚9时许由北京首都机场起飞，晚上约10时41分顺利降落上海虹桥机场。惟飞机落地后仍在滑行期间，机舱内突然传出刺鼻的焦糊味，随后有乘客惊慌大喊：「这里着火了！」

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根据同机乘客在社交媒体上的描述，事发一刻气氛一度紧张，但机组人员反应极为迅速，在数秒内便手持灭火器及樽装水赶至，果断将火源扑灭。从乘客拍摄的照片可见，事后有多辆机场消防车辆在飞机旁戒备。

东航证实手机受压起火

东方航空客户服务人员及官方微博今日（23日）先后证实事件。经查，起火原因为一名旅客的手机不慎掉落到座椅缝隙中，期间受到外力挤压，导致内置的锂电池短路冒烟并起燃。

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东航方面强调，机组人员按程序第一时间妥善处置，火势迅速受控。事件并未对航班的后续运行及其他旅客的行程造成任何影响。航空业界人士提醒，乘客应妥善保管含有锂电池的电子产品，若不慎掉入座椅等缝隙，切勿自行强行操作座椅或移动，应立即通知机组人员协助处理，以策安全。

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