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上海睡觉比赛｜7小时只准饮水禁去厕所 「躺赢者」奇招赢¥3000

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更新时间：07:30 2026-03-24 HKT
发布时间：07:30 2026-03-24 HKT

为响应「世界睡眠日」，上海崇明区周六（21日）举办了一场别开生面的「森林睡眠挑战赛」，吸引大批市民报名「参战」。参赛者需在户外连续躺卧七小时，期间不可进食或上厕所，以睡眠时间及入睡速度一决高下。最终，一名严姓男子凭借长达5小时的总睡眠时间，勇夺「至尊睡神」称号及3000元人民币奖金。

科技监测睡眠状态

首场比赛于崇明东平国家森林公园举行，43名参赛者在草坪上各就各位，展开长达7小时的「酣睡」对决。根据赛规，参赛者全程只准喝水，若需如厕，或身体有三分之一离开床垫，即被视为自动弃权。

为确保赛事公平，每张床垫下均装有专业监测设备，实时记录参赛者的心率、呼吸及身体移动等数据，以科学分析其深、浅层睡眠状态。

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冠军鼾声「逼退」对手

比赛开始后，现场迅速进入宁静状态，部分参赛者更传出鼻鼾声。最终，32名参赛者成功坚持至完赛。根据数据，冠军严先生在7小时内，总睡眠时间长达5小时；其响亮的鼻鼾声更成功「逼退」邻床两名对手，令他们不得不提早弃赛。

「一秒入睡」得主11分钟入眠

而「一秒入睡奖」则由另一名袁姓男士夺得，他在比赛开始后仅11分32秒便进入深度睡眠状态，赢得2000元奖金。其余成功完成赛事的参赛者，则共同瓜分一万元奖金。

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参赛者奇招百出 有人带「私家被」

为求胜出，参赛者各出奇谋。有参赛者为营造熟悉的睡眠环境，特意穿上已有十年历史的大学睡衣，并携带「私家」被铺及抱枕参赛；有人则为比赛「备战」，赛前一晚刻意熬夜至凌晨三时。最为趣怪的是，一名年轻男士在比赛尚未开始、仍在举行启动仪式时，已在响亮的音响声中酣然入睡。

主办方崇明生态旅游集团表示，举办此项活动旨在唤起公众对睡眠健康的关注。活动共设八场比赛，目前名额已全部爆满，报名者中更有超过一半为18至30岁的年轻人，反映睡眠问题在年轻群体中备受关注。
 

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