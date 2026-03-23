拐卖9男童主谋「梅姨」落网 专案组首披露细节：网传照片不是她本人

3月21日，绰号「梅姨」的，涉及多宗拐卖谢某某被逮捕。曾经牵动无数被拐家庭、一度被认为可能并不存在的神秘代号，终于浮出水面。虽然「梅姨」被捕，但外界好奇「梅姨」的真实样貌。

央视新闻报道，增城警方2017年首次公布「梅姨」模拟画像，到如今嫌疑人落网，多年过去，她的长相已发生很大变化。警方指出，现在网上流传的一些所谓的「梅姨」的照片，都不是她本人。目前案件正在进一步办理中，现阶段，警方不会对外公布她的照片。

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2003年的9月至2005年的12月，多名儿童在广州增城，还有惠州的博罗被拐，警方陆陆续续接到受害人的报警。到了2016年，将张维平等5名犯罪分子抓获，「梅姨」这个名字才让公众知悉这人的存在。



多年来，公安曾公布「梅姨」的模拟画像，希望最得任何线索。至去年，专案组发现一名叫谢某某的女子，其特征与梅姨高度吻合，经核实，确认谢某某就是梅姨。