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见义勇为｜陕西汉借醉胸袭初中女生 巴士同车高中生制服交警方

即时中国
更新时间：13:30 2026-03-23 HKT
发布时间：13:30 2026-03-23 HKT

陕西延安日前发生一宗巴士非礼案，一名成年男子在车上非礼一名初中女生，其后更出手施袭。一名同车的高中男生见状，挺身而出将醉汉制服。事件在网上引起广泛赞誉，当地警方及校方均表示，将为该名高中生申报见义勇为荣誉。

醉汉非礼掌掴少女 高中生出手制服

事发于本月20日，延安市一辆19号路线巴士上。据网上流传的影片及当事人的社交平台帖文显示，一名年约40岁的男子当时呈醉酒状态，在车上非礼一名初中女生的胸部。少女反抗后，该男子竟恼羞成怒，当众掌掴少女。

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车上其他乘客见状，纷纷出言喝斥，其中一名女子更大声怒斥：「我注意你很久了！你欺负人家女孩，你走不了！」与此同时，有女生在一旁用手机报警，一名同车的徐姓高中男生，立即上前隔开涉事男子与受害少女，并接过手机说明情况。

其后，当巴士到站，涉事男子企图逃离现场。徐同学见状，立即追前将其制服在地，直至警员到场。

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警方拘捕疑犯 将为男生申报嘉奖

据悉，见义勇为的徐同学为延安东辰中学的高一学生，与受害少女并不相识。校方负责人表示，事后已对徐同学进行慰问，并强调待警方完成调查后，定会为其申报表彰。该负责人亦透露，徐同学平日成绩不俗，但并未曾修习过任何搏击格斗技术。

延安市公安局宝塔分局于21日晚发出警情通报，证实已对40岁的张姓疑犯采取强制措施，案件正在依法办理中。通报指，公安机关高度重视事件，已对受害人及其家属进行安抚，并会按程序为相关见义勇为人员申报嘉奖荣誉。
 

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