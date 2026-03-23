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山西男吃双汇火腿肠惊见藏两钢钉 厂家上门赔偿和解

即时中国
更新时间：13:00 2026-03-23 HKT
发布时间：13:00 2026-03-23 HKT

内地知名食品品牌双汇集团再爆食品安全问题。山西吕梁市一名王姓男子，近日在食用其出产的「王中王」火腿肠时，赫然发现肠体内竟深藏两根完整的钢钉，事件引起广泛关注。厂方接获投诉后已派员上门处理，并向事主作出赔偿。

事发于本月21日，王先生向内地传媒投诉，指他于当地商店以2元人民币购买了一根60克装的双汇「王中王」火腿肠。当他拆开包装准备食用时，感觉肠身前半部分触感异常坚硬，与正常肉质不同。

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双汇「王中王」火腿肠。
双汇「王中王」火腿肠。
山西男吃双汇火腿肠惊见藏两钢钉。
山西男吃双汇火腿肠惊见藏两钢钉。
山西男吃双汇火腿肠惊见藏两钢钉。
山西男吃双汇火腿肠惊见藏两钢钉。

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王先生心生疑窦，未有即时食用，而是小心翼翼地将火腿肠切开检查，结果惊见两根钢钉牢牢地嵌在肉内。

事后，王先生立即致电双汇集团的官方热线反映问题。厂方于翌日（22日）回应，表示高度重视事件，已安排专员跟进，并会派遣地区业务人员亲赴现场，对涉事产品及购买渠道等进行全面核实排查。

至22日下午，厂方相关工作人员已登门与王先生会晤。据悉，双方就产品质量问题完成协商，厂方已向王先生提供相应补偿，事件暂告一段落。

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