贵州车祸学生2死14伤 客车超载司机被扣查

贵州省毕节市赫章县今早（23日）发生的严重交通意外，死伤人数增至2名学生死亡，另有14名学生受伤，其中两人伤势严重。国务院安委办决定对事故查处挂牌督办，要求贵州省对事故提级调查。

赫章县政府新闻办最新通报称，事发于23日上午7时许，赫章县河镇乡园区大道发生一宗交通事故。经查，司机张某广（男，49岁）驾驶自有五菱小型客车违法超员，在途经河镇乡园区大道时，与一辆停放在路边的大型货车碰撞，致车上2名学生死亡、14名学生受伤，伤者已送医救治，暂无生命危险。

事故发生后，张某广已被公安机关控制，经检测，排除酒驾、毒驾嫌疑。目前，伤者救治、事故调查等工作正在有序开展中。所有伤者目前已被送往邻近的威宁县人民医院接受救治。

据上游新闻引述赫章县相关部门消息，事发地位于赫章县河镇，一辆载有多名学生的客货Van撞上路边停靠的大货车导致发生事故。

知情人士透露，该客货Van载有多名学生。「都是小学生，年龄从七、八岁到十多岁不等。死亡的两个学生一个12岁，一个13岁，其余受伤学生生命迹象稳定。」

「至于是怎么撞上的，警方正在进一步调查中，大货车是停在路边上的，路很宽。」知情人士称。

据悉，事发地位于河镇卫生院附近道路，离当地一所小学距离非常近。

