重庆闹市私家车失控铲向人群 司机送院后不治酿1死3伤

重庆市两江新区一个繁忙商圈昨晚（22日）发生严重交通意外。一辆私家车行驶期间突然失控，高速铲向路边人群，造成三名途人受伤。33岁的男司机送院抢救后，最终证实不治。

事发于昨晚7时19分，现场为观音桥商圈远东城附近。根据现场闭路电视片段及目击者所述，一辆悬挂四川车牌的私家车在驶至建北一支路路段时，毫无减速迹象，直冲向行人路，多名途人走避不及被撞倒。有目击者忆述，事发位置离自己仅数米之遥，情况骇人，他当场被吓至呆住。

重庆警方今日（23日）凌晨通报案情，指涉事33岁唐姓男司机，事发时怀疑突然病发，导致车辆失控，撞向路边行人及一辆停泊的车辆，造成两车损毁。

意外发生后，警员迅速赶抵现场处理，并将包括司机在内的四名伤者送往医院救治。惟唐姓司机经抢救后，延至深夜伤重不治。其余三名受伤途人则仍在医院接受治疗。当局正就意外的确切原因展开进一步调查。