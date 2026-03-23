内地水产惊现恐怖「麻醉鱼」 混入工业酒精或残留剧毒流向餐桌

近期内地出现一种「麻醉鱼」引发消费者担忧。网传视频中，商户向鱼池中撒入「鱼麻药」，一池活蹦乱跳的鱼很快安静下来，部分鱼甚至翻肚漂浮，仿佛进入「沉睡」状态。



央视《财经调查》就此展开两个多月调查，发现重庆、山东等地的多个水产市场，存在使用丁香酚、甲盐，甚至是工业酒精等物质让活鱼「休眠」的情况。商贩称，运输活鱼时加麻药，是为方便装卸、防止在运输过程中掉鱼鳞，维持卖相。

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在重庆乐邦水产市场，记者看到工人往装活鱼的桶里加一瓶盖液体搅拌后，活蹦乱跳的鱼瞬间安静瘫软。这些液体瓶上写著「鱼护宝」，鱼用安定剂，成分丁香酚，属无生产日期、无生产厂家、无生产许可证的「三无」产品。一家生产丁香酚的厂家说，丁香酚在鱼体内完全代谢至少需48小时。

内地有水产市场，为保持水产卖相，不惜添加「鱼麻药」让鱼休眠。央视截图

内地有水产市场，为保持水产卖相，不惜添加「鱼麻药」让鱼休眠。央视截图

内地有水产市场，为保持水产卖相，不惜添加「鱼麻药」让鱼休眠。央视截图

内地有水产市场，为保持水产卖相，不惜添加「鱼麻药」让鱼休眠。央视截图

医学上指出，长期大量使用丁香酚，会损伤肝肾，而特殊人群，如孕妇、儿童则需要慎用。目前，内地没有把丁香酚列入水产养殖允许使用的药物名单，但也不在禁用名单之列。市场管理人员坦言，日常活鱼抽检14个品类，丁香酚不在检测范围内。



山东临沂强盛海鲜批发市场同样存在活鱼运输使用麻醉剂的情况，这里的商户甚至直接使用工业酒精。有工厂透露，因为丁香酚不溶于水，商家为让麻醉剂快速渗透、起效，最简便的做法就是使用工业酒精勾兑。

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工业酒精里是含有剧毒甲醇，直接食用，可致人失明、脏\器损伤，过量可导致死亡。对于工业酒精，国家明令禁止使用到食品加工环节。



央视将相关材料移交至国家市场监督管理总局后，执法人员在重庆乐邦水产市场发现了净重25公斤的丁香酚。另一路执法组在市场物流停车场的活鱼货车内，发现装有不明透明液体的破旧绿色饮料瓶。执法人员推测，商户通过「运输途中镇静+市场销售保鲜」的双重操作，最大限度降低活鱼损耗。



在临沂市强盛海鲜批发市场，执法人员也发现大批「丁香酚原液」空瓶，气味浓烈，商户承认是用于麻醉活鱼的麻醉剂。执法人员还在市场上发现了用于勾兑麻醉剂的工业酒精。