内地车主凌晨前赶「尾班车」排队入油 官方宣布收窄加幅

内地成品油价格将于今晚（3月23日）午夜24时迎来新一轮调整，预计将创下本年度至今最大单次涨幅。受消息影响，各地油站傍晚时分已涌现车龙，不少车主赶在加价前入油，导致油站一度挤得水泄不通，形同「停车场」。



不过，最新消息指，国家发展改革委今日（23日）通报，3月9日国内成品油价格调整以来，受美以伊冲突加剧影响，国际市场原油价格大幅上涨。为减缓国际油价异常上涨带来的冲击，减轻下游用户负担，保障经济平稳运行和社会民生，在保持现行价格机制框架的基础上，对国内成品油价格采取临时调控措施。

根据现行价格机制计算，自3月23日24时起，国内汽油、柴油价格（标准品）每吨分别应上调2205元、2120元，调控后实际上调1160元、1115元。据悉，本次是2013年现行机制实施以来的首次调控。

料加满一缸油贵近百元

较早前，多家市场分析机构预测，是次每吨油价上调幅度或高达2000至2200元人民币。若按此推算，92号及95号汽油每升零售价将分别上调约1.73元及1.83元。

中石化罕有发短讯 吁「错峰加油」

此外，中国石化（中石化）日前曾罕有地向全国会员发出手机短讯，提醒油价将于今晚大幅上调，并建议车主「合理安排出行时间，提前错峰（非繁忙时间）加油」。不少网民及汽车界人士当时曾均表示，此举相当罕见，反映是次加幅之大。所以无数车主都预早到站加油。

今年以来，内地油价已历经五轮调价，若今晚上调落实，将形成「五连涨」的局面。市场分析普遍认为，霍尔木兹海峡的紧张局势短期内难以缓解，是推高国际油价、导致今次内地成品油价格大幅上扬的主要原因之一。