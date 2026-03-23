内地油价迎年度最大涨幅 车主赶「尾班车」油站大排长龙

内地成品油价格将于今晚（3月23日）午夜24时迎来新一轮调整，预计将创下本年度至今最大单次涨幅。受消息影响，各地油站傍晚时分已涌现车龙，不少车主赶在加价前入油，导致油站一度挤得水泄不通，形同「停车场」。

料加满一缸油贵近百元

按照内地成品油「十个工作日一调」的定价机制，本轮调价为年内第五次上调。多家市场分析机构预测，是次每吨油价上调幅度或高达2000至2200元人民币。

若按此推算，92号及95号汽油每升零售价将分别上调约1.73元及1.83元。以一般私家车50公升油缸计算，车主加满一缸92号汽油的开支将增加约86.5元；若为70公升油缸，成本更将增加逾百元。调整后，全国多地92号汽油零售价将全面进入「9元时代」（调后全国均价突破9元/升（如北京、上海从7.6元涨至9.2–9.3元）），市民用车成本显著增加。

中石化罕有发短讯 吁「错峰加油」

值得留意的是，中国石化（中石化）日前罕有地向全国会员发出手机短讯，提醒油价将于今晚大幅上调，并建议车主「合理安排出行时间，提前错峰（非繁忙时间）加油」。不少网民及汽车界人士均表示，此举相当罕见，反映是次加幅之大。

今年以来，内地油价已历经五轮调价，若今晚上调落实，将形成「五连涨」的局面。市场分析普遍认为，霍尔木兹海峡的紧张局势短期内难以缓解，是推高国际油价、导致今次内地成品油价格大幅上扬的主要原因之一。