平治豪车写满「渣男」字样 公安称不违规定难干预

近日有网友发视频称，一辆停泊路边的广东平治豪车，车身被写满「渣男」字样。河源公安回应称，车身内容只要不违反相关规定，公安机关不好干预，目前情况已移交交警部门核实调查。

平治豪车写满「渣男」字样。 网图

网传视频显示，一辆白色平治的车身和车门上，被密密麻麻涂满了上百个大小不一的「渣男」字样。该车车牌号以「粤P」开头，属于广东河源市。有网友在留言区表示，这可能是有人故意用笔涂鸦，后期能清理，也可能是专门贴的车衣，也有人表示这种涂鸦很不文明，盼车主尽快处理。

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平治豪车写满「渣男」字样。 网图

广东河源市公安局工作人员回应称，根据相关规定，若机动车颜色变化面积未超30%，不需要进行变更登记，反之则需要备案存档，并在改色后10日内办理登记。车身内容只要不违反相关规定，公安机关也不好干预。