广东果农预告今年荔枝价格或大涨 原因为何？

又到一年荔枝花开时！和去年丰收推低价格不同，广州增城果场管理人员近日表示，今年减产几乎已成定局，「中晚熟荔枝，像桂味、糯米糍影响会大一点，今年大概只有去年一成的产量。晚熟荔枝仙进奉大概有去年四至五成的一个产量。亅

东莞难见荔枝花海

据广东广播电视台等报道，在东莞厚街镇大迳、新围等荔枝主产区，往年此时漫山遍野的荔枝花海今年却难觅踪影。

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受去年「荔枝大年」挂果过多及天气影响，今年厚街荔枝遭遇「小年」，桂味、糯米糍、冰荔等品种成花率普遍较低，甚至有大量果树只见芽不见花。

受荔枝「大小年」周期、暖冬干旱等多重因素影响，2026年河源荔枝总产量预计降至5万-10万吨，同比锐减27%-42%，其中晚熟优质品种面临严峻减产考验。

去年高产量透支树体养分

为何会出现荔枝成花率普遍较低的情况？受访果农认为，2025年荔枝非常高产，透支了树体养分，加上冬季温暖干燥，影响了花芽分化。

果农指出，去年挂果过多，养分消耗大，今年树体尚未恢覆。此外，去年底至今年初广东雨水少、天气干旱，荔枝发芽分化受阻，加上暖春促使荔枝长梢，梢一长出便难以形成花芽。

桂味、糯米糍等荔枝传统优质品种市场供给或将极度紧缺，「一果难求亅局面恐难避免，价格应声看涨，后续管理仍是关键。据果农预计，今年桂味、糯米糍的零售价可能突破50元（人民币）/斤，甚至更高，今夏实现「荔枝自由」的成本或将显著上升。