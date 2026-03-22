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水豚君发恶？︱大学生宠物咖啡店兼职 遭咬伤告雇主索赔

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更新时间：22:13 2026-03-22 HKT
发布时间：22:13 2026-03-22 HKT

除了全职员工，雇主也有责任保障兼职员工合法权益。内地极目新闻报道，西安市碑林区人民法院早前对一宗大学生兼职劳动纠纷案作出判决。

大学生小朱暑假在西安一家宠物咖啡馆兼职，日薪70元（人民币）。工作期间小朱不小心被店内的水豚（内地称：卡皮巴拉）咬伤手部，伤情较重需手术治疗。

咖啡馆垫付初步诊疗费，后续手术费由小朱自行承担。出院后小朱多次向咖啡馆协商索赔手术费、误工费、护理费未果，无奈之下遂诉至法院。
咖啡馆辩称小朱自身有过错，且双方无劳动关系，故不予赔偿。

法院查明事实后认为，在校生兼职受法律保护，经营场所须尽宠物管理与安全保障义务，侵权必担责、损失必填补。经过调节，咖啡馆当场赔付给小朱医疗费及误工费、护理费。

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