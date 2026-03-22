35岁电单车网红试车「跑山」遇祸亡 前一天工程师曾劝勿上山

内地电单车网红「黄油腻」日前在北京昌平区「跑山」试驾新车期间，不幸发生严重事故丧生。惨剧震惊内地电单车界，「黄油腻」朋友指他车技甚佳，更曾跑过赛道，对事件感到意外。



「极目新闻」报道，35岁「黄油腻」的朋友大升透露，事发于3月20日，当时「黄油腻」正在北京昌平昌赤路对一款名为「张雪820RR工程试驾车」进行测评。昌平交通支队事故处理科亦证实，当日确有一名电单车网红发生事故，但更多细节则不便透露。

曾指车辆离合器有问题

大升表示，「黄油腻」生前为人直爽，在北京机车圈内颇有名气，「他车技很好，此前还去赛道骑过车，谁也没有想到会发生这样的意外」。他称，事故具体原因仍在调查中。



有消息指，在事故前一天（19日），「黄油腻」曾公开发布影片，指出试驾车的液压离合器存在问题，其后虽称问题已解决，但有工程师曾劝阻他不要上山。