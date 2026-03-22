拐卖9男童主谋「梅姨」特征曝光 为何犯案逾20年才落网？

轰动全国的「梅姨案」疑犯谢某某，潜逃多年后终于落网。广州市公安局昨天（21日）发布有关消息。经审讯，谢某某对犯案供认不讳。但为何「梅姨」犯案20多年，至今才落网？

央视新闻报道，2003年9月至2005年12月，多名儿童在广州增城、惠州博罗等地被拐。案发后，公安部、广东省公安厅将该案列为督办案件，成立省、市、区三级公安机关联合专案组开展侦办工作，并于2016年将张维平等5名犯罪分子抓获。张维平供认其拐卖儿童的作案事实，并称所拐儿童是通过「梅姨」贩卖。

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2017年6月，广州增城警方曾发布一则关于「梅姨」的悬赏通报称，「梅姨」真实姓名不详，身高1.5米，讲粤语，会讲客家话，曾长期在广州增城和韶关新丰地区活动，通报中还附有一张「梅姨」的黑白画像。

2025年，专案组发现一位名叫谢某某的女子，其特征与「梅姨」高度吻合。经核实，谢某某正是「梅姨」。

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近期，专案组将嫌疑人谢某某抓获。经审讯，谢某某对其贩卖儿童的事实供认不讳。

2005年1月，申聪在增城的出租屋内被人强行抱走并拐卖到河源紫金县，直至2020年3月才被找回。申聪的父亲申军良表示，2017年6月份，张维平透露，除了儿子申聪以外，还有另外8个孩子都是交给「梅姨」卖出去。



申军良多年来仍坚持每年多次往返广东，想尽办法寻找「梅姨」的线索。申军良的代理律师刘长曾参与「张维平拐卖儿童案」的二审。他分析认为，可能是因为「梅姨」太过「普通」，导致人们根本想像不出她是罪犯。



刘长表示，张维平曾指出，每一次作案后，通过「梅姨」介绍转卖小孩。对方既给人介绍小孩「抱养」，也给人介绍对象。「梅姨」可能并不认为自己是在犯罪，甚至有可能认为自己在做某种好事。