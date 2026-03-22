长期在中央编办工作 马震履新重庆市委常委
更新时间：09:27 2026-03-22 HKT
发布时间：09:27 2026-03-22 HKT
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从中央编办空降重庆一年半后，重庆副市长马震仕途再进步。《重庆日报》前日报道，中共中央批准，马震任重庆市委委员、常委。
马震是回族干部，现年56岁，辽宁葫芦岛绥中人，长期在中央编办工作，历任中央编办三司副司长，中央编办一局局长等职。马震在2023年3月升任中央编办副主任。
前年，马震9月空降重庆，担任重庆副市长、党组成员，西部科学城重庆高新区党工委书记（兼）。
另一方面，近日缺席多项官方活动的重庆市市长胡衡华，前日官宣被查，成为今年第4名落马的正部级高官，也是重庆直辖以来首个落马的市长。胡衡华和2月落马的原浙江省委书记易炼红都是湖南人，曾拍档主政长沙市，先后「出事」或有牵连。
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