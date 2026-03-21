Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南航上海飞深圳航班遭遇鸟击 机鼻甩罩安全降落

即时中国
更新时间：17:52 2026-03-21 HKT
发布时间：17:52 2026-03-21 HKT

中国南方航空一个从上海飞往深圳的航班遭遇鸟击，机身一度摇晃明显。机组随即通知因机械故障需返航，最终安全返回虹桥机场。

涉事航班CZ3554由空中巴士A330-300执飞，12:44从上海虹桥机场起飞前往深圳。起飞后约10分钟，飞机持续出现颠簸，乘客反映机身「摇晃明显」，机组随即通知因机械故障需返航。13:06，航班安全返航虹桥机场，全程仅21分钟。有乘客在社交媒体发图文表示「感恩机长」。

现场图片及乘客拍摄画面显示，飞机机鼻雷达罩完全脱落，露出内部结构，且前风挡玻璃出现裂纹。

南航官方声明确认事故原因为起飞后遭遇鸟击。飞行数据显示，飞机在拉升阶段疑似与鸟群相撞，导致雷达罩被高速气流撕裂。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
8小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
8小时前
人工6位数经理被裁 年届六旬忧无钱退休「甚么工作都愿做」 四分一美国人减薪转工
人工6位数经理被裁 年届六旬忧无钱退休「甚么工作都愿做」 四分一美国人减薪转工
商业创科
3小时前
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
时事热话
6小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
10小时前
大批蓝帽子在场搜弹头。梁国峰摄
葵涌开5枪│中枪疑犯危殆 蓝帽子大规模搜弹头
突发
7小时前
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
2026-03-20 19:00 HKT
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮（资料图片）
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮
时事热话
9小时前