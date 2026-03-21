南航上海飞深圳航班遭遇鸟击 机鼻甩罩安全降落

中国南方航空一个从上海飞往深圳的航班遭遇鸟击，机身一度摇晃明显。机组随即通知因机械故障需返航，最终安全返回虹桥机场。

涉事航班CZ3554由空中巴士A330-300执飞，12:44从上海虹桥机场起飞前往深圳。起飞后约10分钟，飞机持续出现颠簸，乘客反映机身「摇晃明显」，机组随即通知因机械故障需返航。13:06，航班安全返航虹桥机场，全程仅21分钟。有乘客在社交媒体发图文表示「感恩机长」。

现场图片及乘客拍摄画面显示，飞机机鼻雷达罩完全脱落，露出内部结构，且前风挡玻璃出现裂纹。

南航官方声明确认事故原因为起飞后遭遇鸟击。飞行数据显示，飞机在拉升阶段疑似与鸟群相撞，导致雷达罩被高速气流撕裂。