茂名信宜民众不满建殡仪馆 防暴警驱散︱有片

广东茂名信宜市民众不满官方在村落及学校旁建殡仪馆，数百村民连日聚集示威，最少两度与警察爆发冲突，有民众向防暴警掟鸡蛋。当地官方至今未有通报。



综合网上消息，信宜市政府16日公布「信宜颐福园」项目，计划投资1.45亿元人民币，在市郊马六塘兴建火葬场。由于选址在500米外有小学及邻近多条村落，引发村民不满。

自17日起，村民开始聚集抗议兴建殡仪馆，大批防暴警察与民众对峙。有村民向警方投掷鸡蛋，其中一名穿红衣老婆婆，多次向手持盾牌的防暴警掟鸡蛋和石块，在网上爆红。

防暴警冲向人群，用盾牌推向民众及挥动警棍驱散示威者，有村民反抗，警民爆发激烈冲突。有民众被当场押走。至发稿时，当地官方未就事件有通报。