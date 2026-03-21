Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拐卖9男童主谋梅姨落网 张维平等共犯已伏法

即时中国
更新时间：13:16 2026-03-21 HKT
发布时间：13:16 2026-03-21 HKT

轰动一时在广州增城、惠州等地拐卖9名男童案，一直被通缉的主谋「梅姨」终于落网，同案张维平等5名犯人年前已被捕，张维平、周容平两主犯已在2023年被执行死刑。

广州公安局消息，指经公安多年追查，于2025年在外省公安机关支持下，专案组发现女子谢某某，其特征与「梅姨」高度吻合。经进一步核实，谢某某正是「梅姨」。

至近期，专案组拘捕谢某某，审讯下，对方承认贩卖儿童，疑犯目前已被警方依法执行逮捕，案件正在进一步办理中。

案情指，广州增城、惠州博罗等地，在2003年9月至2005年12月期间，有多名男童被拐卖。公安在2019年至2024年，全部找回被拐儿童。2016年，将张维平等5名疑犯拘捕。2023年4月，张维平、周容平被执行死刑，但主谋「梅姨」一直潜逃。

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌持刀男遭开5枪制服 警方：冲向警员大叫「斩死你」 开枪属合理武力
02:38
葵涌开5枪│持刀男草丛跳出冲向警员大叫「斩死你」胸腿中枪被制服 警方:开枪属合理武力
突发
6小时前
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
返新工即中六合彩三奖 幸运儿落注时因一念之差 中奖同时痛失6万彩金 网民4字真言告诫免招损｜Juicy叮
时事热话
2026-03-20 10:52 HKT
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘
影视圈
19小时前
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
饮食
3小时前
两届金像影帝自爆烂赌成魔 打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨 跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
两届金像影帝自爆烂赌成魔  打高尔夫球豪赌百万眼都唔眨  跟家人打输麻雀：成副倒落厕所
影视圈
5小时前
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
资深传媒人潘小文被捕  曾跟陈自瑶传同性绯闻被指揽颈激咀  近年变KOL访问邓兆尊
影视圈
18小时前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
饮食
4小时前
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮（资料图片）
已花$40万租楼 无壳蜗牛心思思置业 网民激辩上车利弊 一突破传统买楼新思维冒起｜Juicy叮
时事热话
4小时前
蔡楚辉摄
00:54
上水女子跳河寻死 丈夫落水救人同遇溺 昏迷送院相继不治
突发
12小时前