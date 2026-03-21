拐卖9男童主谋梅姨落网 张维平等共犯已伏法
更新时间：13:16 2026-03-21 HKT
发布时间：13:16 2026-03-21 HKT
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轰动一时在广州增城、惠州等地拐卖9名男童案，一直被通缉的主谋「梅姨」终于落网，同案张维平等5名犯人年前已被捕，张维平、周容平两主犯已在2023年被执行死刑。
广州公安局消息，指经公安多年追查，于2025年在外省公安机关支持下，专案组发现女子谢某某，其特征与「梅姨」高度吻合。经进一步核实，谢某某正是「梅姨」。
至近期，专案组拘捕谢某某，审讯下，对方承认贩卖儿童，疑犯目前已被警方依法执行逮捕，案件正在进一步办理中。
案情指，广州增城、惠州博罗等地，在2003年9月至2005年12月期间，有多名男童被拐卖。公安在2019年至2024年，全部找回被拐儿童。2016年，将张维平等5名疑犯拘捕。2023年4月，张维平、周容平被执行死刑，但主谋「梅姨」一直潜逃。
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