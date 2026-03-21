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狗狗大逃亡︱吉林同村被掳7犬成功跳车 结伴跋涉17公里回家︱有片

即时中国
更新时间：09:55 2026-03-21 HKT
发布时间：09:55 2026-03-21 HKT

吉林日前发生宠物狗被偷成功逃生事件，有村庄分属不同住户的7只狗，遭人盗走疑转卖到狗肉店，途中狗只成功跳车逃走，对受伤同伴不离不弃，在高速公路、田野结伴穿行17公里，安全回家。

综合内媒报道，近日有网民分享于16日晚于吉林长春长双高速路拍摄到的影片，显示在公路旁有德牧、金毛寻回犬、哥基犬、拉布拉多等7只神情惊慌的狗狗，结伴行走，其中德牧脚部疑似受伤，行走困难常要休息，其他6犬便会停下，围绕伤狗保护等候。

拍摄者指，7狗一直保持直线队型，缓缓前行。也有其他网民分享，指发现7犬在距离双阳约17公里的田野，看到牠们在农地中穿越行走。

影片在网上迅即广传，引起当地动物义工注意，在无人机及网民协助下，成功找到该7只犬只送回给主人。

报道指，7只走失犬也是在同一村庄不同住户所饲养，日前被偷狗贩偷走，准备运送到狗肉店屠宰出售，途中狗只疑成功打开狗笼逃出，于是出现结伴行走逾17公里回家的奇迹画面。经检查，牠们只有部份受轻伤，无碍健康。

网民纷纷留言，「好久没听到那么震撼的新闻了」、「呼吁立法禁止吃狗肉」、「德牧，受了伤，应该是越狱的时候弄的」、「一堆感动的人，然后没人究责偷狗人的责任」、「柯基太不容易了，别人走两万步，他走五万步」。

 

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