济大原书记徐景颜被查 曾陷清华读博未上课风波

再有高校高层被查。山东省纪委监委网站昨日公布，山东省政府参事徐景颜（图）涉嫌严重违纪违法，正接受调查。此前他曾任山东济南大学党委书记，曾因「清华读博从未上课」陷入舆论风波。

现年63岁的徐景颜本硕均毕业于山东大学政治经济学专业，1990年进入山东省计委工作；2000年至2017年在省内多番调任，历任临沂市副市长、省国土资源厅厅长、淄博市长、聊城市市委书记等。2018年底，徐景颜重回高校，任济南大学党委书记，直至2022年7月。卸任次月，他获聘为山东省政府参事。

引发官员学历镀金忧虑

早年在任国土资源厅厅长期间，徐景颜曾陷入「清华读博从未上课」风波。2012年5月，清华大学法学院博士生王进文在微博爆料称，徐景颜与自己同为法学院在读博士生，但从未见过此人上课。

事件引发众多网友关注，外界担心这类操作会成为官员「学历镀金」通道，暗藏学历腐败。清华大学回应称，徐景颜并非全日制博士生，而是「论文博士研究生」，一般首年周末上课，后续以论文研究为主，不需要上课。