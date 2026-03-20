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佛山9岁童遭后母塞车尾箱行千公里 亲妈知真相嬲到震提告

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更新时间：11:00 2026-03-20 HKT
发布时间：11:00 2026-03-20 HKT

广东佛山有男童，9岁时家庭自驾游到广西旅行，遭生父及后母，塞入车尾箱，往返1000公里，但后妈的亲生女，则可以坐在车箱内。男童亲妈知道儿子被这样刻薄后，气得发抖，向前夫及「后母」提告，案件近日再次开庭。

继母女儿有位坐

据第一现场、大河报等报道，佛山男童辰辰在父母离异后，其父亲再娶。2023年暑假，辰辰生父、继母、继母两名女儿及爷爷奶奶，自驾游到广西桂林旅行，往返近1000公里。

辰辰2023年家庭自驾游时，遭后母塞入车尾箱由佛山到广西。
辰辰2023年家庭自驾游时，遭后母塞入车尾箱由佛山到广西。
汪女士提告前夫及其现任妻子。
汪女士提告前夫及其现任妻子。

由于座位不足，辰辰被父亲及继母，安排屈躺在已放有婴儿车的车尾箱。

辰辰亲母汪女士知道儿子被塞入车尾箱长途行车，气得全身震抖，在2024年夺回辰辰的抚养权后，于2025年6月，以儿子健康及精神受损为由，向前夫及该名继母提告，要求对方道歉。

官一审判赔3000元父上诉

辰辰生父刘先生承认让孩子坐过后备箱，但称只有高速一两个小时，并称事前征得孩子同意。

法院认为两被告的侵权行为，并未对原告造成不良影响，但放任原告乘坐后备箱的行为构成健康权的侵害，支援精神损害抚慰金3000元。

刘先生否认精神虐待，认为此行为符合社会现象，拒绝道歉并提起上诉。

案件在19日于佛山中院再审，刘先生未有出庭，由律师代表应诉。法官指要时间继续调查取证，宣布案件择期再开庭。

 

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