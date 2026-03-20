高校毕业生1270万创新高 丁薛祥：全力扩大就业规模

今年内地有1270万名高校生毕业，准备投入劳动市场，人数再创新高。中共政治局常委、国务院副总理丁薛祥前日提前召开全国高校毕业生等青年就业创业工作视频会议，强调促进高校毕业生就业「是家事更是国事」，要全力稳定和扩大毕业生就业规模，促进毕业生等青年高质量充分就业，经济大省要发挥稳就业「挑大梁」作用。官方数据显示，2月青年失业率16.1%，较上月微降0.2个百分点。

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在毕业季之前，召开与高校毕业生就业相关的全国会议是惯例。此类会议过往都在5、6月举行，以配合高校6月的毕业月。但自去年起提前到4月2日，今年更提前到3月18日，足足提前了3个月，显示有提前部署的趋势。这也是丁薛祥2023年起连续第4年召开同类会议。广东省省长孟凡利、四川省省长施小琳等在通过视频在会上发言。

青年就业是家事更是国事

高校毕业生一般占城镇新增劳动总供给的7成以上，今年的毕业生再创新高，预计达到1270万人，相当于一个浙江杭州市的总人口。

国务院副总理丁薛祥强调要全力扩大就业规模。

今年高校毕业生达1270万创新高。新华社

丁薛祥指出，毕业生等青年就业是家事，更是国事，是讲政治、保民生、促发展的重要工作，各地要以更加积极态度、务实作风、有力举措，全力稳定和扩大高校毕业生就业规模，促进高校毕业生等青年高质量充分就业。

他强调，要统筹政策、编制、项目等资源，稳定政策性岗位招录，开发更多增量岗位。适度扩大基层项目招募规模，引导更多毕业生扎根基层。加强创业政策支持和服务保障，促进创业带动就业。鼓励地方引才聚才，支持经济大省发挥稳就业「挑大梁」作用。

面对新一波科技革命到来，丁薛祥在会上也提到，加强就业能力培训和实习实训，帮助毕业生优化知识和技能结构。各地区各部门各高校要加强组织领导和责任落实，切实维护毕业生合法权益，积极营造良好舆论氛围，推动全社会树立正确就业观。

国家统计局昨发布2月份分年龄组失业率。全国城镇16至24岁（不包含在校生）劳动力失业率为16.1%，较1月份的16.3%微降，也较去年2月同期的16.9%有所改善。此年龄段失业率曾在2025年8月升至18.9%的高位，此后逐步下滑。

今年政府工作报告把「稳就业」放在「四稳」之首。国务院研究室副主任陈昌盛早前表示，今年高校毕业生再创新高，要采取一系列措施保障年轻人的工作，比如适当提高国有企业的校招比例，积极开发科研助理、教学助理等「过渡性岗位」。