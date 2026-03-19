小米新一代SU7发布｜续航突破902公里 舒淇任代言人有段故？

内地科技巨头小米集团旗下备受瞩目的电动车SU7，近日迎来动力与续航能力的重大升级。小米创办人雷军于发布会上宣布，凭借电机技术的关键突破及全方位的能耗优化，新一代小米SU7 Pro在不盲目增加电池容量的前提下，CLTC（中国轻型汽车行驶工况）标准下的续航里程，将直接突破900公里大关，达到902公里的骄人成绩。新一代SU7标准版售价为 21.99 万元（人民币，下同），Pro 版售价为 24.99 万元，Max 版售价为 30.39 万元。与此同时，小米亦宣布邀得影后舒淇出任品牌代言人，为新车增添话题。

V6S Plus超级电机加持 性能全面提升

是次新车升级的核心亮点之一，在于全线改为搭载新一代的V6S Plus超级电机。该电机的最高转速由原来的水平提升至22,000转，峰值功率高达392匹马力。小米方面强调，此举不仅意味著动力上限显著提高，能为驾驶者带来更强劲的加速体验，同时在日常驾驶中亦能表现得更为从容，兼顾了高性能与操控的平顺性。

据悉，小米的研发团队针对电机系统进行了深度优化，采用了分段磁钢技术，并改良了转子拓扑结构、主动润滑系统以及功率模块等多个环节，旨在攻克提升电机效率的行业难题。

摆脱「堆砌电池」思维 综合效率提升1.5%

雷军在演说中特别指出，在成熟的电机技术领域，即使要将转换效率提升0.1%亦是极其困难的任务。然而，新一代SU7的电机综合效率直接提升了1.5%。他解释，这个看似微小的数值，却为续航能力带来了相当可观的增长。

这次效率提升不仅直接为车辆增加了超过十公里的续航，若换算成电能，更相当于「免费为用户增加了两度电」，有效降低了用户的长期用车成本。

凭借全方位的精细化能耗管理，小米SU7 Pro实现了从电池到车轮高达94%的整车能量传递效率，彻底摆脱了过往依赖「堆砌电池」换取续航里程的传统思路。其中，Pro版车型仅搭载96.3度的电池包，便实现了902公里的CLTC续航，在目前100度电以内的量产纯电车型中，其续航表现稳居行业顶尖水平。

雷军亦向公众科普，CLTC作为国家标准工况续航，在日常实际驾驶中，会因为开启空调、路面状况及高速行驶等因素而有所折损，续航达成率普遍会打七至八折。他补充，小米SU7的续航达成率一直稳居行业前列，相信新车在实际用车场景中的续航表现，依然会相当亮眼。

影后舒淇代言 「SU7」谐音成真

在公布技术升级的同时，小米集团董事长雷军亦透过其个人微博，正式宣布邀得著名演员兼导演舒淇，成为品牌的第二位代言人。雷军透露，早在2024年第一代SU7发布时，已有网民因「SU7」的普通话发音与「舒淇」谐音，而建议邀请她出任代言人。如今合作成真，雷军表示此举是「达成大家的愿望」，成功将网络热话转化为品牌行销策略，为新车上市再添声势。