恐怖租客︱天津房东收屋惊见垃圾山 废物达1.5米高无位落脚

天津有房东投诉，一名年轻女租客，租用其单位数年，近日突然欠租失踪，房东收屋时，却发现约420呎单位，被垃圾堆满至无处放脚，垃圾最高处达1.5米，需要租用吊臂车（吊鸡车)才能清走。

相关新闻：张家界︱溶洞藏7层楼高垃圾山 官方：已清走1.5吨废物

相关新闻：6清洁工翻5吨垃圾山 找回¥10万婚戒

据《天津日报》报道，王阿姨几年前将一个位于6楼，面积约420呎的单位租给一名年轻女子。

今年开始，租客再没有交租，电话、微信也无法联络。王阿姨早前在警方陪同下收楼。

王阿姨打开大门后，发现全屋恶臭，地下堆满了垃圾，最高处达1.5米高，屋中的家具也被垃圾「腌」烂，环境恶劣、垃圾之多连脚也放不下。

最终，王阿姨要雇用「吊鸡车」，才能把垃圾由窗户清走。清理工作持续了整整一天，总共清理出20立方米的垃圾。



