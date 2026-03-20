车行MMA｜深圳粉丝10万订金买法拉利疑被吞 维权网红介入被车行职员围殴｜有片

近日，内地一名以「打假」闻名的网红「铁铁」，在深圳协助一名消费者追讨一笔10万元人民币的法拉利跑车订金时，遭到车行职员围殴，导致其头部及肋骨等多处受伤，随行摄影器材亦被砸毁。事件惊动深圳警方介入，两名施袭者最终被处以行政拘留。

追讨订金不成反遭头盔痛击

事缘一名广东郭姓男子，早前透过汽车中介「大牛超跑」购买一部法拉利跑车，并支付了10万元订金。惟中介多次承诺交车均落空，郭先生质疑欺诈，遂要求退还订金，但追讨近2个月无果，无奈之下向专职协助消费者维权的网红「铁铁」求助。

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本月10日，「铁铁」团队抵达深圳，前往罗湖区一间车行直播维权，要求相关人员出面协商。据「铁铁」忆述，其团队首次交涉时已遭对方推撞辱骂，为免冲突升级一度离开。经协商后，对方口头承诺退款，但要求消费者先删除维权影片并签署协议，郭先生完成要求后，订金却迟迟未到账。

翌日，「铁铁」团队再次到该车行跟进，随即与对方爆发激烈肢体冲突。现场影片显示，一名男子手持扬声器及头盔，多次猛击「铁铁」头部，即使其倒地仍未停手。冲突中，「铁铁」及其摄影师的手机、摄影器材均被毁坏。警方接报迅速到场控制场面，并将相关人士带走调查。据悉，在中介人员抵达派出所后，该笔10万元订金在10分钟内全数退还予郭先生。

经医院鉴定，「铁铁」伤势为「轻微伤」。深圳警方其后对两名涉嫌殴打及损毁财物的廖姓及杨姓男子，分别处以行政拘留10日，并分别罚款500元及2000元人民币。

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民间打假惹争议 维权公义与流量炒作一线之差

「铁铁」被打事件在网络上引起极大回响，舆论呈现两极。不少网民视其为「消费者维权先锋」，认为他填补了普通市民维权成本高、效率低的困境，有力震慑了市场上的不良商家。

然而，质疑声音亦不绝于耳。有批评指其「藉打假博取流量」、「恶意炒作」，甚至质疑其部分行为已越过维权边界，涉嫌扰乱经营秩序。有影片细节显示，在冲突爆发前，「铁铁」遭对方推撞后，亦曾有掐住对方颈部的动作，此举或在一定程度上激化了矛盾。

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「铁铁」事后接受内地传媒访问时表示，对光天化日之下遭暴力袭击感到愤怒，认为这是对法治底线的公然挑衅。他坦言，早已预料维权之路会遭遇暴力，但绝不会退缩。对于是次袭击者的处罚，「铁铁」认为刑罚过轻，不足以起阻吓作用，将会依法提起行政复议。他强调，自己与团队将继续为弱势群体发声，坚守维权初心。

据悉，涉事的中介已牵涉多宗购车纠纷，警方正就此作进一步调查。