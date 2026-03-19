「将女友装箱可停止争吵」 行李箱「出位」广告惹争议

近日，内地「杰凯西行李箱」发布的广告涉嫌禁锢女性，引发争议。广告影片中，一名女性模特儿蜷缩躺进一款大容量行李箱内，随后旅行箱拉链被人拉合，配文为：「如何打破冷战僵局？自从给女朋友买了这个大容量行李箱，高兴的她再也没有跟我吵架啦。」

广告播出后遭大批网友批评，质疑拍摄视角和文字内容极不妥当。杰凯西行官方工作人员回应说，公司近期陆续收到许多投诉，已删除相关影片，并处罚涉事人员。对于该影片的创意初衷，对方称，只是为了宣传店舖里在售的大容量尺寸行李箱，并无其他意图。



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北京律师陈燕红对《中国青年报》表示，该广告内容涉嫌将女性物化、贬低并以禁锢女性的低俗方式进行营销，可能违背社会良好风尚并构成性别歧视，并违反《广告法》应当健康、文明的基本要求。