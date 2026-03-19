油价狂升︱中国储备石油够用逾90天 京学者驳「霍尔木兹焦虑」：通过海峡占约33%

伊朗局势失控真会令中国陷入能源危机？长期关注能源领域的中国人民大学学者衣英男撰文，以三大理由反驳「霍尔木兹海峡焦虑」：一是内地已提前建立充足安全缓冲，石油储备可满足全国超过90天消费需求；二是中国从霍尔木兹海峡沿岸国家进口的石油占比持续下降至约33%，即使海峡运输中断，仍可通过增加俄罗斯等国家的进口量，完全弥补供应缺口；三是美国的经济承受能力和政治约束，将令此次战事不会长期升级。

俄罗斯等国进口量可补缺口

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美国同以色列对伊朗的战事已达20天，由于伊朗实质封锁了全球能源贸易通道霍尔木兹海峡，油价持续高企。各界都评估事件对第二大石油消费国──中国的影响。关于有多少原油是经霍尔木兹海峡流向中国，有机构估算高达37%至50%。

中国人民大学重阳金融研究院研究员衣英男前日发文《别被带偏，霍尔木兹海峡焦虑可以放下了》，指市场对霍尔木兹「咽喉效应」过度担忧，部分舆论渲染「中国石油供应将面临严重短缺」的恐慌情绪，但基于官方数据和客观形势分析，这种焦虑缺乏事实依据。

学者：市场焦虑缺乏事实依据

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文章指出，中国近期石油进口量持续攀升，已提前建立充足的安全缓冲。据海关总署数据显示，2025年11、12月和2026年1至2月合计，中国原油进口量分别同比增长14.95%、17.0%和16.0%，4个月就累计进口原油2.26亿吨。

文章说，按照当前内地消费规模测算，现有商业储备加上战略石油储备，可满足全国超过90天的消费需求，即使短期进口出现波动，也完全能够保障国内各项生产生活需求不受影响。近期内地成品油价格保持稳定、供应充足，也印证了供给端的韧性。



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其次，中国原油进口来源多元化战略已实施十多年，进口国超过40个，对单一地区和通道的依赖持续降低。据国家能源局数据，中国通过霍尔木兹进口的石油占总进口量的比例约33%。俄罗斯作为中国第一大原油进口来源国，占比达26%，加上巴西、加拿大、哥伦比亚等美洲国家；安哥拉、尼日利亚等非洲国家，以及中亚、东南亚、澳洲等，即使霍尔木兹运输完全中断，也足以弥补供应缺口。

衣英男进一步指出，此次对伊战争不会长期升级，美国经济难以承受长期高油价的冲击；今年是美国国会大选年，长期战争也不利于特朗普政府的选举策略。因此，「霍尔木兹焦虑」本质上是短期情绪的过度反应，中方应当保持战略定力，按照既定节奏推进能源转型和进口多元化布局，无需被片面的「咽喉论」带偏。