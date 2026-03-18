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3岁女童遭虐死︱生父25岁女友被执行极刑 脱光受害人衣服-20℃下吹风

即时中国
更新时间：21:44 2026-03-18 HKT
发布时间：21:44 2026-03-18 HKT

2023年12月，内蒙古满洲里3岁女孩田田遭虐杀案件震惊全国。事后，女孩生父田某龙及其「00后」女友文某桃被捕。内地「大皖新闻」报道，死者生母李婷婷透露，该案被告人之一文某桃已被执行死刑。

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李婷婷表示，自二审宣判后，文某桃进入死刑复核阶段。她从法院处获悉，文某桃大概一个月前已被执行死刑。李婷婷说，自己之前已经把女儿接回河北老家，安葬在离家很近的地方，不再让她远离自己，自己可以随时看望爱女。

生母带女儿回老家安葬

网上流出多张疑似文某桃的照片，见其样貌清纯，网民想不到有人能如此狠心下毒手。

案发时，田某龙与李婷婷原属夫妻关系，2023年2月，田某龙将女儿接到满洲里，与同居女友文某桃（2001年出生）共同生活。
二人期间不断虐打田田，甚至多次捆绑、吊起、罚站、冻饿等方式进行虐待。

内地《扬子晚报》报道，判决书透露了部份当日田田惨遭虐待的细节，足见其生前所受的痛苦。

2023年10月，因田田不睡觉，文某桃2次脱掉田某的衣服，将窗户全开，让田某受冻。

2023年12月8日晚，因田田吃饭慢，文某桃打田田一巴掌，让其罚站，又因不认错罚站到次日早晨6时30分，后脱掉田田的衣服，在室外温度-20℃情况下，将窗户全开，让女孩受冻20多分钟。

2023年12月中旬，文某桃用尼龙绳将田田捆绑吊在秋千上，将袜子塞进其嘴中，用胶带粘住，用尿垫蒙住其头部，并用橡筋进行固定。后因田某龙为田田解绑，文某桃生气，田某龙再次以同样的方式将亲女儿捆绑并吊在秋千上，导致女孩腋下勒出血印。两被告人多次不给田田吃饭，其中一次田田受饿时间长达一天两宿。

2023年12月21日，田某龙上班后，文某桃因为田某某尿床，再次对其殴打，田某某全身抽搐，后送医院经抢救无效死亡。

2024年12月6日，生父田某龙与情人文某桃虐待3岁女儿致死案一审宣判。文某桃犯故意伤害罪，剥夺政治权利终身，犯虐待罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。田某龙犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，犯虐待罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。

2025年9月14日，女童生母李婷婷称，其起诉生父田某龙离婚案当场宣判，法院判决准予离婚。

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