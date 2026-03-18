内蒙3岁女童遭虐死︱生父25岁女友被执行死刑 网传真人照片惹热议

2023年12月，内蒙古满洲里3岁女孩田田遭虐杀案件震惊全国。事后，女孩生父田某龙及其「00后」女友文某桃被捕。内地「大皖新闻」报道，死者生母李婷婷透露，该案被告人之一文某桃已被执行死刑。



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李婷婷表示，自二审宣判后，文某桃进入死刑复核阶段。她从法院处获悉，文某桃大概一个月前已被执行死刑。李婷婷说，自己之前已经把女儿接回河北老家，安葬在离家很近的地方，不再让她远离自己，自己可以随时看望爱女。

生母带女儿回老家安葬

网上流出多张疑似文某桃的照片，见其样貌清纯，网民想不到有人能如此狠心下毒手。



案发时，田某龙与李婷婷原属夫妻关系，2023年2月，田某龙将女儿接到满洲里，与同居女友文某桃（2001年出生）共同生活。

二人期间不断虐打田田，甚至多次捆绑、吊起、罚站、冻饿等方式进行虐待。



2023年12月21日，田某龙上班后，文某桃因为田某某尿床，再次对其殴打，田某某全身抽搐，后送医院经抢救无效死亡。



2024年12月6日，生父田某龙与情人文某桃虐待3岁女儿致死案一审宣判。文某桃犯故意伤害罪，剥夺政治权利终身，犯虐待罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身。田某龙犯故意伤害罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，犯虐待罪判处有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。

2025年9月14日，女童生母李婷婷称，其起诉生父田某龙离婚案当场宣判，法院判决准予离婚。