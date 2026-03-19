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OpenClaw ‧ 北京直击︱降低「养虾」门槛 科企纷推「家用小龙虾」

即时中国
更新时间：08:00 2026-03-19 HKT
发布时间：08:00 2026-03-19 HKT

AI智能体OpenClaw在内地掀起「养龙虾」热潮，但因安装与使用门槛较高，各大科企都纷纷入局推出简易家用版。百度前日（17日）在北京发布「龙虾」DuClaw全家桶，涵盖「云端虾」「手机虾」「安全虾」等多款产品，支援零经验、零部署、零门槛「一键认养」。另外，腾讯昨日（18日）宣布更新QClaw版本，接入微信直连功能，降低「养虾」门槛。

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百度前日（17日）在北京发布「龙虾」DuClaw全家桶。杨浚源摄
百度前日（17日）在北京发布「龙虾」DuClaw全家桶。杨浚源摄
百度AIDay龙虾市集人气火爆，前来咨询、体验的民众排成长龙。杨浚源摄
百度AIDay龙虾市集人气火爆，前来咨询、体验的民众排成长龙。杨浚源摄
百度AIDay龙虾市集人气火爆，前来咨询、体验的民众排成长龙。杨浚源摄
百度AIDay龙虾市集人气火爆，前来咨询、体验的民众排成长龙。杨浚源摄

市民：盼藉「龙虾」减工作负担

百度前日举办AIDay龙虾专场活动，市集现场人气火爆。工作人员为开发者与普通用户提供一对一免费安装部署服务，前来咨询、体验的民众络绎不绝，队伍排成长龙，不少人拿出手机拍照记录。在附近公司担任助理工作的李女士对《星岛》表示，自己一直对「龙虾」很感兴趣，特地赶来现场体验，希望借由这款AI工具减轻工作负担。

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继推出全球首款手机龙虾应用后，百度此次再发布「龙虾」DuClaw全家桶，并与百度AI助手小度全面打通，推出首款「家用小龙虾」。使用者只需一句「小度小度，让龙虾帮我」，即可唤起小度龙虾，协助处理家庭出行、远端遥控智能家居等复杂任务。

腾讯「龙虾」产品QClaw昨日也宣布版本更新，将微信入口升级为小程序，支援电脑端档案上传与接收。QClaw是首款实现微信互联的「龙虾」产品，目前仍处于内测阶段。

驻京记者  杨浚源

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