西安长者¥100买「神药」 销售称「清朝太后吃了起死回生」

保健品不能乱食，更何况胡乱吹嘘功效的「药品」。内地传媒报道，陕西西安一名九旬妇人听信销售人员强调「南京同仁堂」的名号，声称能让「太后起死回生」的效功，花了100元（人民币‧下同）买回五粒「宫廷御膳保芯丸」。



收到货后，长者子女发现，这盒「神药」不仅不是药品，连保健品都不算。最令人担忧的是，母亲却对「神药」深信不疑，打算留著「关键时候救命用」。

西安市民孟先生表示，最近一段时间发现九十多岁的母亲不时关注卖保健品、教「功法」的人的微信。早前母亲常跟陌生人长时间通电话、发微信，子女听到对方要母亲买一种「神药」，声言清朝太后吃了能起死回生，又是「南京同仁堂」出品等。

原只买2粒试用

孟先生母亲当日购买的「神药」。大象新闻

孟先生母亲当日购买的「神药」。大象新闻

孟先生母亲当日购买的「神药」。大象新闻

母亲原本只是算买两粒，但在人员推销下，最终花费100元购买了五粒「宫廷御膳保芯丸」。



当收到「神药」时，孟先生发现那不是药，甚至连保健品都不是，包装盒上的产品类型为「方便食品」。母亲非但没有感觉自己被骗，反而打算留著关键时候救命用。



报道指，孟先生展示的产品包装盒，没有国药准字或者健字号等标识，也没有写明产品疗效。其生产商为亳州禾善堂健康产业发展有限公司。服务热线也是个空号。而这个包装上也没有任何和「南京同仁堂」有关联的内容。根据标注的配料表，该「药丸」主要成分为玉米淀粉、蛹虫草、黑果枸杞、藿香、益智仁。孟先生表示，虽然金额不大，但这种行为可能会造成更多长者更大的财产甚至健康损失。



内媒记者后来查资料，今年2月4日，生产公司曾因「通过登记的住所或者经营场所无法联系」的原因，被亳州市市场监督管理局高新技术开发区分局列入经营异常名单。