社恐笋工｜四川电视台聘人守机房 每月一半时间海拔3600米「荒山独守」

四川凉山州一个事业单位近日公开招聘，其中一个「广播电视传输覆盖」职位因其极端偏远及艰苦的工作环境，在网上引发热议。该职位的工作地点位于海拔3614米深山之巅的机房，方圆十公里内并无人烟，并要求驻守人员每月至少有一半时间留在山上。

据招聘公告显示，该职位隶属凉山州木佛山广播电视转播台，工作内容主要是在山顶机房看守及检修广播电视设备。工作地点偏远，距离最近的县城仅十多公里，但因山路崎岖，驱车需时超过2小时。

相关新闻：玩虫有明天︱天津95后弃笋工街头摆档 卖「蝈蝈」最高日营收破万

招聘单位的工作人员介绍，山顶机房提供水、电及网络等基本生活设施，但工作人员需自行煮食。该职位实行轮班制，每月驻守山上的时间不得少于半个月；在山下工作的时间，则需返回单位协助处理行政后勤工作。

尽管工作环境与世隔绝，该职位却意外地吸引了众多网民的目光，不少人留言称之为「社恐人士的天选工作」，认为环境安静、无人打扰，甚至「工资也没地方花」。

招聘单位透露，自3月17日启动报名以来，已接获大量查询，反映该职位虽条件严苛，但仍具一定吸引力。招聘要求申请人为本科或以上学历，主修电子信息工程、通信工程等相关专业。