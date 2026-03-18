中日关系紧张 北京国际电影节停办「日本电影周」

中日两国因日本首相高市早苗早前的涉台言论，致关系持续紧张，影响已蔓延至文化交流层面。据日本共同社报道，原定于今年4月举行的北京国际电影节，将会取消「北京‧日本电影周」活动。这项自2006年起几乎每年举办的活动，即使在过往两国关系紧张及疫情期间亦未曾中断。

据联合主办该活动的日方「日中电影节实行委员会」透露，已接获主办方通知，称「今年想放弃举办」。该会负责人对此表示遗憾，并指目前尚未确定6月上海国际电影节期间，相关活动能否如期举行。

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「日本电影周」与在日本东京国际电影节期间举办的「中国电影周」向来是两国重要的电影文化交流桥梁。过往即使在2012年日本将钓鱼台列屿（日称尖阁诸岛）国有化引发争议，以及新冠疫情肆虐期间，相关活动亦未曾停办，足见今次停办情况并不寻常。

外界普遍认为，事件与日相高市早苗去年11月在国会提出「台湾有事」的说法，引起中方极度不满有关。自该言论后，多项日本艺文界在中国的活动已相继受影响，包括音乐剧《美少女战士》、歌手滨崎步的演唱会等被叫停，多部准备上映的日本电影亦遭撤档。此外，中方亦采取了停飞部分往来日本航班、劝喻民众暂勿赴日旅游等措施。