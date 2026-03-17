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CoreBook X︱国产CHUWI笔电被揭CPU造假 香港代理宣布退款

即时中国
更新时间：20:44 2026-03-17 HKT
发布时间：20:44 2026-03-17 HKT

内地知名平价笔记型电脑品牌驰为（CHUWI），涉嫌「装假狗」，以更换及修改BIOS等方法，将旧款较低效的AMD Ryzen 5 5500U，当作Ryzen 5 7430U出售。涉及的「CoreBook X」笔电，在香港亦有售。香港代理已公布退款安排。

修改BIOS伪装新款CPU

外国科技媒体Notebookcheck发现，在测试Chuwi CoreBook X 及 CoreBook Plus时，发现其CPU「狸猫换太子」。

国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假。
国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假。
国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假。
国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假。
国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假。
国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假。
国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假，香港的代理商宣布退款。
国产品牌CHUWI的CoreBook X笔电被揭发CPU造假，香港的代理商宣布退款。

虽然上述的笔电，其包装、BIOS、Windows系统显示均为AMD的Ryzen 5 7430U处理器，但实际只是较旧款及效能较低的Ryzen 5 5500U。

Notebookcheck指，CHUWI疑通过修改BIOS及Windows系统，伪造出笔电使用较新的CPU型号。但在拆开电脑后，CPU顶部清晰印有编号为「100-000000375」，AMD官方网站显示，该CPU型号为上一代的Ryzen 5 5500U处理器。报道指，上述手法，涉及固件层面「伪装」 CPU 型号，而非一般标签出错。​

驰为回复NotebookCheck表示，是因为不同批次的生产和库存积累造成。

卷入造假风波的「CoreBook X」，其香港代理汉科16日宣布，涉及的「CHUWI Corebook X 7430U Laptop」、「CHUWI Corebook Plus 7430U Laptop」，以及「CHUWI UBOX 7430U Mini PC」型号，已暂停出售，已购入的消费者均可申请退款。

 

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